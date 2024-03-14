Берлин, 14 марта, 2024, 07:12 — ИА Регнум. На Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины. Кроме того, оказались неэффективными антироссийские санкции, написал в статье для немецкого журнала Focus журналист Габор Штайнгарт.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

«Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнёры, новые покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью», — отметил автор.

По мнению журналиста, на Западе видят конфликт как проигранный, поэтому пытаются договориться с президентом России. Штайнгарт указал на материальное истощение Украины, провал экономических западных санкций против России, внутренние противоречия в политических кругах, делающие невозможными дальнейшие поставки вооружений Киеву. На российский рынок также желает вернуться иностранный бизнес, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта президент США Джо Байден продлил на год действие антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине. Американский лидер утверждал, что действия РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию, спровоцирует панику и коллапс, масштабный дефицит товаров в магазинах, но ничего из этого не вышло.

Обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк признал, что Россия выдержала сильное санкционное давление со стороны западных стран. По его словам, попытка нокаута провалилась, хотя удар Запада по экономике РФ был мощным. При этом он не исключил новых ударов в попытке Запада вести глобальную экономическую войну.