Вашингтон, 24 марта, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Украинские элиты и власти стран Запада уже осознали, что Киев и НАТО проиграют в конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт считает, что такое понимание пришло к большинству украинских чиновников, связанных с национальной безопасностью и внешней политикой. При этом, по словам Миршаймера, западные лидеры упорно продолжают искать способ спасения Киева.

Профессор привёл в пример шаги президента Францией Эммануэля Макрона, который постоянно допускает возможность ввода войск НАТО на Украину. Миршаймер пояснил, что политики Запада ведут себя так, желая избежать победы России, поскольку такой результат приведёт к провалу не только Киева, но и западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Эммануэль Макрон заявил, что в случае поражения России в украинском конфликте Европе якобы будет гарантирована стабильность и безопасность. Он отметил, европейские союзники приложат все усилия к тому, чтобы не позволить РФ победить.

17 марта Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем Париж может отправить своих военных для участия в наземных операциях на территории Украины. Он добавил, что другие европейские страны якобы полностью поддерживают подобную позицию Франции.