Белгород, 25 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе в Белгородской области автомобиль «Газель», водитель и пассажир не пострадали, сообщил 25 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Кадр из Телеграм-канала

«Движущаяся по дороге «Газель» подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, это произошло на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.

«В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось. Оперативные службы приступили к тушению», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Гладков сообщил, что за почти две недели обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. Он уточнили, что ещё 152 человека, включая 11 детей, в результате обстрелов были ранены.

Минобороны РФ вечером 24 марта сообщило, что средства ПВО сбили в течение дня над Белгородской областью 22 украинских реактивных снаряда Vampire. Днём ранее ведомство сообщило о 19 сбитых таких же снарядах над регионом.

Глава региона 19 марта сообщил, что из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. 22 марта 1,2 тысячи детей поехали в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.