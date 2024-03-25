Екатеринбург, 25 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Один человек погиб после горного удара на шахте «Кальинская» в Свердловской области, сообщил 25 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

МЧС Свердловской области

По этим данным, ещё одного шахтёра достали из-под завала живым. Информация о том, что на аварийном участке шахты могли находиться четыре человека, не подтвердилась, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте «Кальинская» произошёл горный удар, после которого обвалился пласт породы. Позднее пресс-служба Североуральского бокситового рудника сообщила, что спасатели вызволили одного рабочего из-под завалов. Пострадавший находится в сознании, отмечалось в сообщении.

18 марта в подземном руднике комбината «Пионер» в Амурской области обрушилась порода. Под завалами на глубине 125 метров оказались более 13 шахтёров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей. 24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. 27 марта на шахту предполагается доставить георадар, который поможет спасателям оценить ситуацию.