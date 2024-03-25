Североуральск, Свердловская область, 25 марта, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Спасатели вызволили из-под завалов в шахте на «Кальинская» в Свердловской области одного из рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

МЧС России

«На шахте «Кальинская» АО «СУБР» из-под завала спасён горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтёр находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, двое горнорабочих оказались под завалами горных пород в шахте «Кальинская» в Свердловской области из-за горного удара.

Вместе с тем 18 марта в подземном руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области обрушилась порода, под завалами на глубине 125 метров оказались более 13 шахтёров.

Отмечалось, что из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей.

В МЧС сообщили, что в первой разведочной шахте в результате бурения обнаружили воду.

24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.