Благовещенск, 25 марта, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Специальный георадар доставят 27 марта на шахту «Пионер», где ранее произошло обрушение и оказались заблокированы 13 горняков, сообщило 25 марта в своём Telegram-канале правительство Амурской области.

gexters Шахта

Аппарат должен помочь в оценке ситуации.

«Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается бурение разведывательных скважин. К объекту подготавливают подъездные пути, чтобы доставить мощный насос, который установят в чаше карьера над шахтой.

Родственники горняков ежедневно получают информацию о ходе спасательной операции. С ними работают психологи МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте «Пионер» произошёл 18 марта. Горняки оказались заблокированными на глубине 125 метров. Из шахты непрерывно откачивают воду и пульпу. Кроме того, специалисты бурят скважины к месту предполагаемого нахождения людей.

Утром 19 марта президент Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ).

22 марта в правительстве региона уточняли, что специалисты пробурили половину из 262 метров, необходимых для создания первой разведывательной скважины. При этом вторую скважину на тот момент пробурили на девять метров.

23 марта, гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС РФ» Николай Медведев предупредил о риске затопления шахты грунтовыми водами. Для устранения угрозы спасатели решили использовать водоупорные перемычки. Кроме того, специалисты проводят мониторинг уровней воды.