Москва, 25 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Таксисты Денис К. и Шамсутдин Г. опознали террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Ранее они отвозили их в «Крокус» и на ВДНХ, сообщает Telegram-канал «112».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«По нашим данным, Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров 21 марта. Выехали они с Анадырского проезда, причём место посадки выбрали странное — в глуши, очень далеко от жилых домов. Доехали до ВДНХ и вышли на улице Сельскохозяйственной», — говорится в сообщении.

По информации канала, клиенты Денису не понравились сразу. Он рассказал, что у одного из них был «недобрый взгляд». Также отмечается, что они тогда расплатились наличными. А 24 числа в новостях таксист увидел того самого пассажира и сразу его узнал.

«Второй водитель, Шамсутдин Г., вёз странного гражданина из «Крокуса» до деревни Путилково 7 марта. Пассажир был в хорошем настроении, несмотря на то, что концерт, на который тот якобы ходил, ему не понравился», — следует из текста.

Со слов водителя, клиент неплохо говорил по-русски и всю дорогу с ним общался. Шамсутдин также опознал преступника 24 марта, когда увидел его фото в новостях. Он сразу поехал в полицию и написал заявление.

Как передавало ИА Регнум, террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Там должно было состояться выступление группы «Пикник». Люди собрались в концертном зале, куда вошли вооружённые боевики и открыли огонь. Затем в комплексе начался пожар.

По последним данным Следственного комитета, в результате террористического акта погибли 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека, в больницах и стационарах остаются 97 человек.

Четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу решением Басманного суда Москвы.

Следственный комитет России сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в «Крокус Сити Холле» во время теракта, были ли открыты эвакуационные выходы и была ли у людей возможность оперативно покинуть здание.