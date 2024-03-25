Москва, 25 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Москве с 20 апреля на юге, юго-востоке и западе города откроются ещё пять новых выделенных полос для городского транспорта, сообщает 25 марта портал мэра и правительства российской столицы.

Alexander Legky/Global Look Press

Там напомнили, что по участкам, где появятся выделенные полосы, проходит в общей сложности 27 маршрутов наземного транспорта, с понедельника по пятницу по ним совершается более 80 тыс. поездок.

Так, благодаря созданию выделенной полосы на участке Новоданиловского проезда пассажиры двух автобусов смогут проезжать по нему быстрее почти в три раза.

Участок 1-го Сетуньского проезда перед пересечением с Воробьёвским шоссе можно будет проезжать в три раза быстрее.

Пассажиры четырех автобусов смогут в три раза быстрее проезжать участок Бесединского шоссе, а выделенная полоса на Кировоградской улице позволит в два раза быстрее проезжать данный участок.

Участок Варшавского шоссе в районе пересечения с улицей 40 лет Октября можно будет проезжать в два раза быстрее.

Как передавало ИА Регнум, до конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог и 123 искусственных сооружения. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в их число войдут Южная рокада, трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дорога Мамыри — Пенино — Шарапово, а также южный участок Московского скоростного диаметра.

Также мэр Москвы доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Собянин пояснил, на маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории Москвы. На этом участке работы необходимо провести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги.