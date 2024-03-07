Москва, 7 марта, 2024, 11:50 — ИА Регнум. До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог и 123 искусственных сооружения. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, в их число войдут Южная рокада, трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дорога Мамыри — Пенино — Шарапово, а также южный участок Московского скоростного диаметра.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин осматривает съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе

«Дорога Мамыри — Пенино — Шарапово — будущий дублер Калужского шоссе. Сейчас специалисты монтируют подпорные стенки тоннельного путепровода и инженерные коммуникации», — отметил мэр Москвы. Он рассказал, что к настоящему времени построено пять участков Южной рокады, которая соединит ряд крупных магистралей, а также 24 района четырех округов столицы. Сейчас строятся еще три участка этой дороги.

Автодорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе должна стать полноценным дублером МКАД в юго-западной части Москвы. Для завершения строительства необходимо сдать два участка из пяти.

Южный участок Московского скоростного диаметра соединится с Симферопольским и Варшавским шоссе, а также с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Он готов почти наполовину, отметил Сергей Собянин.