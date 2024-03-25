Москва, 25 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. После обрушения шахты «Пионер» в Амурской области возбуждено уголовное дел о халатности. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Кадр из видео

Как отметили в ведомстве, в результате проверки после обрушения в шахте «Пионер» установлено, что сотрудниками Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности шахты не выявлены имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Кроме того, должностными лицами управления не реализованы полномочия по пресечению нарушений, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности рудника, что позволило АО «Покровский рудник» осуществлять деятельность по обслуживанию опасного производственного объекта с грубыми нарушениями, что в последствии привело к обрушению породы. В результате происшествия работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте», — уточнили в областной прокуратуре.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области, добавили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте «Пионер» произошёл 18 марта, горняки заблокированы на глубине 125 метров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей.

В ведомстве также сообщили, что в первой разведочной шахте в результате бурения обнаружили воду.

24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.

Вместе с тем следователи задержали управляющего директора рудника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).