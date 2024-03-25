Благовещенск, 25 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер», где 18 марта произошел обвал и под завалами находятся 13 человек, сообщили 25 марта в региональном главном управлении СКР.

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«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника «Пионер», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте «Пионер» произошёл 18 марта, горняки заблокированы на глубине 125 метров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей. В МЧС предупредили о риске затопления шахты грунтовыми водами.

24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.