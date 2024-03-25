Москва, 25 марта, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал четырёх фигурантов уголовного дела о теракте в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Таким образом, Шамсидин Фаридуни, Рачабализода Саидакрами Муродали, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов арестованы до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.

КаПтака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. По данным следствия, группа вооружённых людей ворвалась в здание ТРЦ и открыла огонь по людям в холле и в концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». Затем в здании начался пожар.

Общее число пострадавших достигло 182 человека. По последним данным СК, в результате террористического акта погибли 137 человек, в том числе трое детей.

Террористов задержали в Брянской области по дороге к украинской границе, где для них было подготовлено «окно». Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на ТРК — не просто спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных граждан.

Российский лидер подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.