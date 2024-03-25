Киев, 25 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Киеве прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил глава городской администрации Виталий Кличко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он не уточнил, где именно произошли взрывы, при этом призвал срочно направиться в укрытия.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 24 марта украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве. Информацию также подтвердил Виталий Кличко.

Как уточнили очевидцы, в городе произошли три сильных взрыва, которые были слышны в центральных районах Киева.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

В этот же день сигнал об опасности с воздуха звучал на всей территории Украины.

Режим воздушной тревоги был объявлен во всех украинских регионах с 05:13 мск.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена на всей контролируемой киевским режимом территории в ночь на 22 марта. Сообщалось о взрывах в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.

Кроме того, на территории Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областей зафиксировано появление БПЛА.

Позже минэнерго Украины заявило о масштабных повреждениях энергетических объектов на контролируемой Киевом территории.

По словам главы ведомства Германа Галущенко, повреждения системы передачи и распределения электроэнергии зафиксировали в разных регионах, из-за чего в некоторых регионах возникли перебои с электроснабжением.