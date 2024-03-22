Киев, 22 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Минэнерго Украины заявило о масштабных повреждениях энергетических объектов на контролируемой Киевом территории. Об этом говорится в опубликованном 22 марта сообщении пресс-службы ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам главы украинского минэнерго Германа Галущенко, повреждения системы передачи и распределения электроэнергии зафиксировали в разных областях, из-за чего в некоторых регионах возникли перебои с электроснабжением.

Галущенко уточнил, что специалисты начали работать над восстановлением электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.

Утром 22 марта украинские СМИ сообщили о повреждении крупного объекта критической инфраструктуры на территории Винницкой области. Отмечалось, что также повреждён объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о примерно 15 взрывах, в результате которых в городе начались перебои с подачей электроэнергии.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.