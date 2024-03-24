Киев, 24 марта, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела ночью в столице Украины Киеве. Об этом 24 марта сообщило агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнили очевидцы, в городе произошли три сильных взрыва, которые были слышны в центральных районах Киева. Глава городской администрации Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах, по его словам, это работают системы противовоздушной обороны. Кличко попросил жителей Киева оставаться в укрытиях.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждение об опасности с воздуха действует уже больше часа.

Минэнерго Украины заявило о масштабных повреждениях энергетических объектов на контролируемой Киевом территории. В ряде регионов сохраняются проблемы с энергоснабжением.

В ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.