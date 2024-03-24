Киев, 24 марта, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Сигнал об опасности с воздуха звучит на всей территории Украины. Об этом 24 марта свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен во всех украинских регионах с 05:13 мск. Позже других сигнал об опасности с воздуха прозвучал в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

Жителей страны настоятельно просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

Кроме того, сообщается, что на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы в Хмельницкой области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 22 марта на всей контролируемой киевским режимом территории объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.

Утром 22 марта украинские СМИ сообщили о повреждении крупного объекта критической инфраструктуры на территории Винницкой области. Отмечалось, что также повреждён объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о примерно 15 взрывах, в результате которых в городе начались перебои с подачей электроэнергии.