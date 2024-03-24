Красногорск, 24 марта, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Пятнадцатилетний школьник Ислам Х. спас больше сотни людей во время террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 24 марта сообщила «Комсомольская правда».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации издания, школьник на концерте группы «Пикник» подрабатывал в гардеробе и находился неподалёку от вооружённых боевиков. Как рассказал Ислам, он около получаса выводил людей из здания концертного зала.

«Ровно в 23:00 [мск] раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены чёрные выходы», — сказал он.

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По словам Ислама, он понимал, что если просто уйдёт, то могут погибнуть сотни людей, а потому вывел всех, кого сумел, и пошёл домой.

«Героем себя не считаю», — добавил школьник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта владелец подвергшейся террористической атаке площадки «Крокус Интернешнл» пообещал восстановить концертный зал. Компания также выразила соболезнования семьям жертв террористов и надежду на выздоровление пострадавших.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошёл взрыв и начался пожар.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в обращении к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам террористов.

На территории Брянской области 23 марта у границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно принимавших участие в теракте. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. По информации Следственного комитета России, в результате террористической атаки погибли 133 человека.