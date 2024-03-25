Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС). Об этом 25 марта сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Путилин Денис Въезд в Новочеркасск

Как уточнил глава региона, пожар был оперативно ликвидирован силами работников ГРЭС. Пострадавших в результате происшествия нет, причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС». — уточнил Голубев.

Ранее ИА Регнум сообщало о ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где произошёл взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Из-за ЧП остались без тепла 62 многоквартирных и 216 частных домов.

Пострадавший сотрудник Шагонарской ТЭЦ позднее скончался в больнице от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.