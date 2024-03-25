На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, отключены два энергоблока
Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС). Об этом 25 марта сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как уточнил глава региона, пожар был оперативно ликвидирован силами работников ГРЭС. Пострадавших в результате происшествия нет, причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС». — уточнил Голубев.
Ранее ИА Регнум сообщало о ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где произошёл взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Из-за ЧП остались без тепла 62 многоквартирных и 216 частных домов.
Пострадавший сотрудник Шагонарской ТЭЦ позднее скончался в больнице от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.