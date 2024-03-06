Взрыв на котельной на Шагонарской ТЭЦ в Тыве попал на видео
Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Видеозапись взрыва в котельной ТЭЦ в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе Тывы 6 марта оказалась в распоряжении ИА Регнум.
На записи видно, как после взрыва над зданием котельной поднялся столб огня, а затем чёрного дыма.
Как передавало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной Шагонарской ТЭЦ поступило в ЕДДС 6 марта в 08:49 (04:49 мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров, здание котельной оцепили.
Позднее в этот же день помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что результате ЧП в Шагонаре пострадали 23 человека. По его словам, 15 пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами, шесть человек из них находятся в тяжёлом состоянии.
Представитель экстренных служб 6 марта рассказал, что причиной взрыва и пожара в котельной ТЭЦ в Тыве стала детонация угольной пыли. Он уточнил, что взрыв прогремел в помещении подачи топлива.
Ранее в этот же день следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») по факту ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Следователи и криминалисты устанавливали причины и обстоятельства инцидента.