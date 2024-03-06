Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Видеозапись взрыва в котельной ТЭЦ в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе Тывы 6 марта оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На записи видно, как после взрыва над зданием котельной поднялся столб огня, а затем чёрного дыма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной Шагонарской ТЭЦ поступило в ЕДДС 6 марта в 08:49 (04:49 мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров, здание котельной оцепили.

Позднее в этот же день помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что результате ЧП в Шагонаре пострадали 23 человека. По его словам, 15 пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами, шесть человек из них находятся в тяжёлом состоянии.

Представитель экстренных служб 6 марта рассказал, что причиной взрыва и пожара в котельной ТЭЦ в Тыве стала детонация угольной пыли. Он уточнил, что взрыв прогремел в помещении подачи топлива.

Ранее в этот же день следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») по факту ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Следователи и криминалисты устанавливали причины и обстоятельства инцидента.