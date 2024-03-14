Кызыл, 14 марта, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве, пострадавший в результате ЧП со взрывом угольной пыли, умер в больнице. Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Кадр из видео

Слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования Мерген Сарыг-оол тяжелее всех пострадал при аварии на ТЭЦ в Шагонаре. Он находился в ожоговом центре Красноярского края, врачи до последнего боролись за его жизнь, написал Ховалыг.

«Из республиканского бюджета выделим семье 1 млн рублей, поможем с транспортировкой из Красноярска, а также организацией церемонии прощания», — заявил глава Тывы.

Он выразил родным и близким погибшего искренние соболезнования. У Сарыг-оола остались жена и двое детей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошёл взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. Из-за ЧП остались без тепла 62 многоквартирных и 216 частных домов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).