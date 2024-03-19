Мехико, 20 марта, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Мигрантов, которых власти американского штата Техас намерены выслать из США, правительство Мексики не примет ни при каких обстоятельствах. Об этом 19 марта заявил мексиканский МИД в коммюнике, опубликованном в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас», — подчёркивается в заявлении.

Власти Мексики осудили вступление в силу закона SB4, принятого в штате Техас. Закон расширяет полномочия техасских силовиков и позволяет им депортировать на родину мексиканцев, у которых нет разрешения на пребывание в США,

Кроме того, мексиканские дипломаты уточнили, что представители Мексики выступят в апелляционном суде пятого округа США в Новом Орлеане. На заседании суда они намерены «предоставить информацию о влиянии закона на американо-мексиканское сообщество и на отношения между Мексикой и США».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе 2024 года губернаторы 25 американских штатов обвинили президента США Джозефа Байдена в нежелании защищать границу Соединённых Штатов. Все 25 политиков представляют Республиканскую партию. По мнению губернаторов, правительство Байдена сделало США полностью уязвимыми перед небывалым потоком нелегальных мигрантов, проникающих через границу с Мексикой.

Власти штата Техас объявили о «вторжении» в связи с проникновением нелегалов на свою территорию. Руководство штата также заявило о праве региона на самозащиту, поскольку федеральные власти США не смогли справиться с задачей по охране границы.

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив к нему доступ агентам федеральной пограничной службы Соединённых Штатов.