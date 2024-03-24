Москва, 25 марта, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая полагает, что восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» недопустимо, поскольку на этом месте произошла трагедия. Об этом парламентарий написала 24 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Татьяна Буцкая

«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия», — отметила она.

Буцкая назвала подобные планы «танцами на костях». Депутат пояснила, что «Крокус Сити Холл» теперь является местом памяти и скорби.

Она добавила, что на месте центра должен появиться мемориал.

Ранее владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил, что все объекты на территории концертного центра будут восстановлены, а для оценки их состояния потребуется время.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых людей ворвалась в здание и открыла стрельбу по людям. После этого начался крупный пожар.

Согласно последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, в результате случившегося погибли 137 человек. Количество пострадавших при теракте достигло 182 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.