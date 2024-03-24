Вашингтон, 25 марта, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Демократическую партию больше не собирается поддерживать американский предприниматель Илон Маск. Такое заявление миллиардер сделал 24 марта в преддверии президентских выборов в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.

При этом Маск ещё в январе текущего года заявил, что не собирается поддерживать действующего президента США Джозефа Байдена на предстоящих выборах.

Красный цвет в США соотносится с Республиканской партией, а синий цвет традиционно ассоциируют с демократами. «Синие волны» и «красные волны» используются в ходе выборов, в том числе на графиках, для описания того, какая партия лидирует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден и экс-глава государства Дональд Трамп 19 марта победили на очередных праймериз (внутрипартийные выборы), которые демократы и республиканцы провели сразу в нескольких штатах.

Оба политика обеспечили себе выдвижение в кандидаты на президентских выборах в США от своих партий.