Вашингтон, 22 января, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск заявил, что не собирается поддерживать действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. О своём решении он написал в социальной сети X.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Ранее в одном из интервью Маск признался, что в 2020 году голосовал за Байдена.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал Илон Маск.

При этом бизнесмен не сказал, за кого намерен отдать свой голос.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Илон Маск написал, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Но уже в скором времени на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей. И практически сразу выбыл из президентской гонки.

На вопрос журналистов, проголосует ли Маск за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, он чёткого ответа не дал.