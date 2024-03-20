Вашингтон, 20 марта, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и экс-американский лидер Дональд Трамп побеждают на очередных праймериз (внутрипартийные выборы), которые демократы и республиканцы проводят сразу в нескольких штатах. Такой прогноз сделал 19 марта телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Байден и Трамп выиграли праймериз в штатах Огайо, Канзасе и Иллинойсе. Кроме того, Трамп победил на выборах республиканцев в своём штате Флорида, где он проживает. Демократы сразу отдали голоса всех выборщиков штата Байдену, не проводя праймериз во Флориде.

Оба политика обеспечили себе выдвижение в кандидаты на президентских выборах в США от своих партий. При этом необходимое для выдвижения внутри партии большинство президент и экс-президент США набрали уже неделю назад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-американского лидера Трампа, США ждёт «кровавая баня» в случае победы на выборах действующего главы Белого дома Байдена.

В начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение.

При этом Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. 4 марта Трамп заявил, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.