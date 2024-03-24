Москва, 24 марта, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево при посадке на рейс в Ереван пассажирка заявила, что у неё в ручной клади находится бомба, сообщил 24 марта Telegram-канал «112».

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Заявление о взрывчатке она сделала сразу же, как прошла в салон, уточнив, что бомба у неё в рюкзаке. Как отметили очевидцы, пассажирка агрессивно себя вела и пересаживалась с места на место.

Из-за этого происшествия рейс задержали. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта инцидент с неадекватным пассажиром произошёл в самолёте в аэропорту Томска. Пьяный мужчина во время посадки стал кидать яблоки в людей и ударил кулаком в лицо одного из представителей авиакомпании. Дебошира сняли с рейса.

В конце февраля в Москве задержали рейс в Коломбо из-за пьяных мужчины и женщины, которые подрались в самолёте. С ними были двое детей. Когда в самолёт поднялись сотрудники полиции, женщина потеряла сознание. Рейс до Шри-Ланки задержали на час.