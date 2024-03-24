Вашингтон, 24 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Без американской поддержки Вооружённым силам Украины не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева. Такое мнение в статье для The Washington Post высказал бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уверен, что без помощи Вашингтона Украину постигнет участь стран, которые США «пытались спасать», например Афганистана.

«Без помощи США российские войска начнут маршировать к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном», ― говорится в материале.

Тиссен отметил, что у украинской армии скоро закончатся средства противовоздушной обороны и боевые самолёты, из-за чего ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск на запад страны.

«Если контролируемая республиканцами палата представителей в ближайшее время не примет решения о военной помощи, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году начнёт добиваться серьёзных успехов на местах», — считает Тиссен.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин 19 марта по итогам встречи союзников Украины на базе Рамштайн в Германии заявил, что в настоящее время для ВСУ в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, а потому Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 21 марта подчеркнула, что отсутствие американской помощи вынуждает Украину принимать стратегические решения об отходе из некоторых районов. По её словам, эти шаги якобы позволяют Киеву укреплять оборонительные линии. При этом Сингх отметила, что Вашингтон не может помочь украинской стороне без разрешения Конгресса.

В середине марта американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая поддержка не поможет Киеву и не предотвратит продвижение российских войск в зоне украинского конфликта. Эксперт напомнил, что за 18 месяцев США вместе с ЕС передали киевскому режиму в общей сложности $200 млрд, а также тысячи единиц бронетехники и других видов вооружения.

Обозреватель журнала The Atlantic Энн Эпплбаум считает, что отказ Вашингтона от продолжения поддержки Киева докажет всему миру, что Соединённые Штаты Америки являются вырождающейся и умирающей страной. Эксперт пояснила, что США проводят непоследовательную внешнюю политику, поскольку вначале выделяли помощь Украине, а затем прекращают её.

Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс написал, что Киеву стоит как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций. Эксперт отметил, что ВСУ не способны захватить освобождённые Россией территории, что продемонстрировал провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года.