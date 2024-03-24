Киев, 24 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Около 3,2 тыс. большегрузных автомобилей застряли в очередях на границе Украины с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Об этом 24 марта рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

EPA/ТАСС

По его словам, польские фермеры продолжили препятствовать движению грузовиков с Украины и блокировать их у пунктов пропуска «Ягодин», «Угринов» и «Равва-Русская».

«На этих трёх направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив «Ягодин». При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта «Краковец», 400 — возле «Шегини», — сказал он.

Демченко отметил, что очереди большегрузных автомобилей есть и в направлении других государств. По его словам, у пункта пропуска «Ужгород» в направлении Словакии застряли в очереди 300 грузовиков, около «Тисы» в сторону Венгрии — 800 машин, и у «Порубного» в Румынию — 400 большегрузных автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта польские фермеры, которые не добились выполнения своих условий от властей, пообещали парализовать республику. Аграрии недовольны политикой Варшавы в отношении сельскохозяйственного сектора.

Демченко 12 марта заявил, что фермеры из Польши заблокировали на границе с Украиной въезд грузовых автомобилей на четырёх направлениях. Он отметил, что на заблокированных пунктах пропуска образовалась очередь примерно в 1,5 тыс. машин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 марта назвал ситуацию с блокированием грузовиков с Украины польскими фермерами находящейся «за гранью морали». По его словам, польским властям не нужно использовать ситуацию на Украине во внутренней политической борьбе.

Протестные акции фермеров начались в Польше в ноябре 2023 года. Их участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей с Украины приводит к потерям для фермеров всего союза.