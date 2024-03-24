Донецк, 24 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции склад боеприпасов ВСУ. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Работаем по тылам, укрепрайонам, подавляем живую силу противника, военную технику… выполняем все возможные задачи, которые от нас требуют», — рассказал военнослужащий с позывным Алекс.

Он добавил, что расчёт боевой машины постоянно находится в движении, каждый час появляется новая цель, которую необходимо поразить в кратчайший период времени.

Как отметили в Министерстве обороны, расчёты РСЗО «Ураган» круглосуточно находятся в полной боевой готовности, время нахождения боевой машины на одной позиции не превышает четырёх минут. К тому же в каждом расчёте есть отдельный боец, следящий за положением в воздухе, чтобы расчёт смог оперативно отреагировать в случае атаки беспилотника противника.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили село Красное в ДНР. За сутки на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красногоровки, Курдюмовки, Клещеевки, Парасковиевки и Максимильяновки.