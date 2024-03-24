Москва, 24 марта, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Теракт в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН. Такое заявление сделал замгенсека ООН и глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Как отметил Воронков, большинство вопросов, связанных с терактом, в том числе о его возможных организаторах, вероятно, будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета Безопасности ООН. В свою очередь, СБ ООН может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету.

Кроме того, Воронков подчеркнул, что категорически осуждает теракт в «Крокусе», и указал, что совершившие в «Крокус Сити Холле» теракт нелюди должны понести суровое наказание.

«Терроризм не имеет оправданий… Я шокирован зверским убийством террористами невинных людей: детей, женщин, мужчин», — добавил замгенсека ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что члены Совбеза ООН строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Члены ССБ ООН подчеркнули, что терроризм во всех его формах является одной из самых серьёзных угроз международной безопасности, а любые акты терроризма являются преступными и не имеющими никаких оправданий.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерриш решительно осудил вооружённое нападение в «Крокус Сити Холле». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по этому теракту.