Белгород, 23 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности во второй раз за сутки объявлен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в субботу вечером, 23 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец /РИА Новости

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе режим ракетном опасности объявили в 06:59 мск. Через полчаса тревогу отменили. По данным Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью 11 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Ещё одну пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в горбольницу № 2.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области за последние почти две недели от террористических атак со стороны ВСУ погибли 24 мирных жителя, пострадали 152 человека, в том числе 11 детей.