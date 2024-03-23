Москва, 23 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 415 военных на авдеевском и южнодонецком направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом 23 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й, 23-й, 53-й бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка в ДНР.

Кроме того, отражены 12 контратак подразделений 25-й, 3-й, 24-й, 47-й бригад ВСУ в районах Новгородского, Семёновки, Орловки, Тоненького и Бердычей в ДНР.

«ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США», — сказал Конашенков.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й, 72-й бригад ВСУ в районах Урожайного, Марковки и Угледара в ДНР. Отражена атака в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военных и три автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Конашенков проинформировал, что на авдеевском направлении ВСУ потеряли за неделю 2195 военных. Российские войска освободили сёла Орловка и Тоненькое в ДНР и отразили 42 контратаки ВСУ.

Представитель Минобороны также сообщил об освобождении от ВСУ села Мирного в Запорожской области на южнодонецком направлении. Украинская армия потеряла 935 военных, три танка, 11 боевых бронемашин.