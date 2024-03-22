Авдеевка, ДНР, 22 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. На авдеевском направлении за неделю ВСУ потеряли 2195 военных. Российские войска освободили два села — Орловка и Тоненькое в ДНР, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Алексей Рамм

«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены населённые пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики», — сообщил генерал.

Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Бердычи, Нетайлово, Семёновка, Первомайское, Уманское и в районе посёлков Очеретино и Новгородское в ДНР. ВС России отразили за неделю 42 контратаки ВСУ в районах сёл Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Водяное в ДНР.

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии», — сообщил Конашенков.

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Он также рассказал, что на донецком направлении ВСУ за неделю потеряли 1885 военных. Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах города Константиновки, посёлка Курдюмовка, сёл Раздоловка, Красное, Андреевка, Клещеевка и Георгиевка в ДНР.

Представитель Министерства обороны сообщил об освобождении от ВСУ села Мирного в Запорожской области на южнодонецком направлении. Украинская армия потеряла 935 военных, три танка, 11 боевых бронемашин.