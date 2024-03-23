Москва, 23 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Если в московском метро появятся люди из базы розыска, то информация о них незамедлительно поступит полиции. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что в метро действуют усиленные меры безопасности, станции патрулируют сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, работники Службы безопасности и полицейские.

«Работает система видеоаналитики «Сфера» — если на станции появятся люди из базы розыска, то информация незамедлительно поступит полицейским», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минтранс России сообщил, что максимальный, третий уровень безопасности продолжает действовать на объектах транспорта после теракта в «Крокус Сити Холле». Пассажиров попросили в связи с предпринимаемыми дополнительными мерами заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий.

В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Следственный комитет сообщил, что число погибших в результате теракта составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.