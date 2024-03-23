Москва, 23 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сформировало два отряда психологов для работ на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Специалисты займутся помощью МЧС и поддержкой при опознании тел погибших. Об этом 22 марта сообщила журналистам руководитель агентства Вероника Скворцова.

Известия/Андрей Эрштрем

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«Они очень опытные, работающие в экстремальных ситуациях, прошли через горячие точки, работают в условиях специальной военной операции. Один отряд, 11 психологов, перемещаются, уже начинают работать на Тарном проезде, где будет осуществляться опознание тел погибших», — рассказала она при посещении Центра крови ФМБА.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным СК РФ, количество погибших в результате теракта составило 115 человек. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.