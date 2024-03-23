Москва, 23 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Социальный фонд запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщили 23 марта в пресс-службе.

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

«С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии Соцфонда: +7 (495) 304-43-41 (круглосуточно)», — говорится в сообщении.

В фонде организовали рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте.

Пособия по временной нетрудоспособности, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности, а также выплаты в связи с несчастным случаем на производстве тем, кто в момент теракта исполнял трудовые обязанности, будут назначены в проактивном режиме. Обращаться в фонд с заявлением не нужно.

В Соцфонде добавили, что для выплаты пособия на погребение следует обратиться с заявлением на портал Госуслуг или в любую клиентскую службу фонда. Для выплаты средств пенсионных накоплений при их наличии также необходимо обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд, в котором они инвестируются.

Ранее председатель Соцфонда России Сергей Чирков выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что всем пострадавшим и семьям погибших будут оперативно оказаны меры поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Следственном комитете заявили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Об этом доложили президенту Владимиру Путину.

МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших при теракте в «Крокусе». По данным источника Telegram-канала «112», число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» возросло до 183 человек. СК сообщил, что, по предварительной информации, число погибших в результате теракта превысило 60 человек.