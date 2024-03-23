Москва, 23 марта, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Более 500 человек сдали кровь в московском донорском центре имени Гаврилова после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Возле здания образовалась длинная очередь.

Кадр из видео

«Работаем в штатном режиме, больше 500 человек кровь уже сдали кровь, будем принимать всех по возможности», — заявила «РИА Новости» волонтёр Анастасия Кришталева.

Она не исключила, что центр крови 23 марта будет работать до последнего человека.

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Один из доноров рассказала агентству, что сдаёт кровь впервые. Она заявила, что не знает, как в такой ситуации можно остаться равнодушной, и отметила, что помочь — это её долг.

У Царицынского донорского центра образовалась очередь из желающих оказать помощь раненым. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников обратился с просьбой к жителям Москвы и Подмосковья сдать кровь для пострадавших. Принимать кровь будут в Центре крови ФМБА России, в донорских центрах на Беговой и Шаболовской, в центрах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлково, Воскресенске.

Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Следственном комитете заявили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

По данным источника Telegram-канала «112», число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» возросло до 183 человек. В минздраве Московской области уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145 человек.