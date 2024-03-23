Центр сдачи крови в Москве принял утром более 500 доноров
Москва, 23 марта, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Более 500 человек сдали кровь в московском донорском центре имени Гаврилова после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Возле здания образовалась длинная очередь.
«Работаем в штатном режиме, больше 500 человек кровь уже сдали кровь, будем принимать всех по возможности», — заявила «РИА Новости» волонтёр Анастасия Кришталева.
Она не исключила, что центр крови 23 марта будет работать до последнего человека.
Один из доноров рассказала агентству, что сдаёт кровь впервые. Она заявила, что не знает, как в такой ситуации можно остаться равнодушной, и отметила, что помочь — это её долг.
У Царицынского донорского центра образовалась очередь из желающих оказать помощь раненым. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников обратился с просьбой к жителям Москвы и Подмосковья сдать кровь для пострадавших. Принимать кровь будут в Центре крови ФМБА России, в донорских центрах на Беговой и Шаболовской, в центрах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлково, Воскресенске.
Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.
В Следственном комитете заявили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.
По данным источника Telegram-канала «112», число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» возросло до 183 человек. В минздраве Московской области уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145 человек.