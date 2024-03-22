Москва, 22 марта, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Более 140 человек пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил источник ИА Регнум.

Известия/Эдуард Корниенко

По его данным, среди пострадавших — один несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 человекам, девять из них — в тяжёлом состоянии.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба, а затем произошёл взрыв. По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли огонь.

В «Крокус Сити Холле» вспыхнул пожар. Кроме того, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности. К 22:25 возгорание локализовали на площади 12 900 кв. м.

СК возбудил уголовное дело о теракте. О случившемся доложено президенту России Владимиру Путину, он дал необходимые указания.

Теракт решительно осудили власти Сербии, Сирии и Турции. При этом несколько дней назад посольства Великобритании и США заявляли о рисках «терактов» в местах массового скопления людей в РФ, в том числе в концертных залах, однако российской стороне никаких данных не передали. МИД РФ обратил внимание на тот факт, что Вашингтон сразу после трагедии заявил о якобы непричастности к случившемуся киевского режима. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал, что виновники теракта понесут наказание и будут уничтожены.