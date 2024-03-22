Турция решительно осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
Анкара, 22 марта, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Турция решительно осуждает теракт, совершённый в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел республики.
«Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани решительно осудил кровавый и жестокий теракт в торговом центре в Москве, в результате которого погибли и получили ранения многие российские граждане», — говорится в Telegram-канале дипведомства.
Канаани также выразил соболезнования россиянам, особенно семьям погибших. Он подчеркнул, что Турция видит себя рядом с Россией в этой трагедии.
Как сообщалоИА Регнум, теракт произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, когда там собралось много посетителей концерта. По информации Генпрокуратуры, группа людей в камуфляже стреляла по посетителям.
МИД Белоруссии назвал чудовищным терактом то, что произошло в «Крокус Сити Холле», отметив, что этому деянию нет оправданий. Минск также выразил соболезнования в связи с трагедией.
Белый дом назвал ужасающими кадры стрельбы в подмосковном центре. Вашингтон также заявил, что к теракту якобы не причастна Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США предоставить России достоверные данные, если такие есть.