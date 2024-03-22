Москва, 22 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. В здание подмосковного торгово-развлекательного центра «Кроку Сити Холл» ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Об этом в вечером в пятницу, 22 марта, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня вечером перед началом мероприятия в концертном зале в городе Красногорск неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу», — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что на данный момент уточняется количество пострадавших в результате теракта, происходит эвакуация граждан. На место происшествия для координации действия спецслужб и правоохранительных органов прибыл прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Стрельба раздалась вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Как сообщил источник ИА Регнум, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. Кроме того, в зале вспыхнул пожар, из-за чего часть посетителей оказалась заблокирована на втором этаже из-за вспыхнувшего пожара, площадь которого составила до 3 тыс. квадратных метров.

В оперативных службах сообщили, что, по предварительным данным, количество людей, напавших на «Крокус Сити Холл» и открывших стрельбу, было от двух до пяти.