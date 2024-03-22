Москва, 22 марта, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» более 10 человек погибли и около 50 получили ранения, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

кадр из видео

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Очевидцы выкладывают видео с места происшествия. На них слышны стрельба из автоматического оружия и крики людей. Сообщается о поджоге концертного зала.

Дым от пожара в «Крокус Сити Холле» виден высоко в небе. Пожарные пока не могут начать тушить его, так как это опасно для жизни. Есть информация, что в здании прогремел взрыв.

Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». По информации телеканала РЕН ТВ, стреляли люди в камуфляже. На место выехали сотрудники ОМОН и СОБР.