Москва, 22 марта, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Огонь из огнестрельного оружия в «Крокус Сити Холле» открыли люди в камуфляже. Об этом сообщил 22 марта телеканал РЕН ТВ.

РИА Новости

«Одна из посетителей «Крокуса» сообщила нам, что её брат видел людей в камуфляже», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар.