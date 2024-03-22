Стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли люди в камуфляже
РЕН ТВ: стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли люди в камуфляже
Москва, 22 марта, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Огонь из огнестрельного оружия в «Крокус Сити Холле» открыли люди в камуфляже. Об этом сообщил 22 марта телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости
«Одна из посетителей «Крокуса» сообщила нам, что её брат видел людей в камуфляже», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар.