Красногорск, 22 марта, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье прогремел взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Максим Блинов /РИА Новости

«Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», — сообщило агентство.

Ранее сообщалось о пожаре в концертном комплексе.

Как сообщало ИА Регнум, о стрельбе 22 марта сообщили очевидцы. Они сняли видео, на которых слышна стрельба. Посетители стали покидать зал, а потом стрельба началась и там.

По предварительным данным, погибли порядка 10 человек, есть раненые. На место выехали правоохранители.