Москва, 22 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Россия и Китай наложили вето на проект американской резолюции по ситуации в секторе Газа в Совете безопасности ООН из-за отсутствия в ней прямого требования о прекращении огня. Голосование состоялось 22 марта.

Известяи/Эдуард Корниенко

«Соответственно, вето наложили Россия и Китай, против американского проекта также выступил весь арабский мир, что для нас принципиально важно», — заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Проект резолюции отвергал любое насильственное перемещение мирного населения в Газе, осуждал палестинское движение ХАМАС. При этом в документе не содержалось указания на вину Израиля в гибели мирных палестинских граждан. Формулировка, касающаяся действий Израиля в секторе Газа, в проекте резолюции звучала гораздо мягче. В документе отмечалась обеспокоенность по поводу ущерба гражданской инфраструктуре в секторе Газа в результате боевых действий, начавшихся 7 октября.

Альтернативную резолюцию выдвигают десять непостоянных членов Совбеза ООН. Первый её пункт содержит требование о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан. В документе прописан призыв к незамедлительному освобождению всех заложников без предварительных условий. Также в текст включили требование по поводу соблюдения сторонами конфликта норм международного права в отношении удерживаемых лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект ближневосточной резолюции США является лицензией на убийство мирных палестинцев. По словам дипломата, американский документ не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение «зонтика» ООН для израильской операции в анклаве.

В декабре 2023 года США заблокировали принятие арабской резолюции, соавторами которой выступили 97 стран ООН. Документ поддержали 13 делегаций, против высказались США, Великобритания воздержалась. Россия и Китай документ поддержали.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ужасными методы Израиля в войне против ХАМАС, включающие уничтожение жилых кварталов в секторе Газа.