Вашингтон, 28 февраля, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Американский проект ближневосточной резолюции является лицензией на убийство мирных палестинцев, заявил 27 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

«Это никакая не альтернатива, а ещё одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН, призвав членов организации не поддерживать это деструктивное начинание.

По словам российского дипломата, предложенный США альтернативный проект резолюции Совбеза в секторе Газа не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение «зонтика» ООН для израильской операции в анклаве.

Российский дипломат добавил, что при блокировке международных усилий по прекращению насилия в Газе Вашингтон несёт ответственность за беспрецедентное количество жертв эскалации среди мирных граждан, число которых приближается к 30 тысячам. Такова цена вето США в Совете по сектору Газа, заключил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в ходе заседания в Совете Безопасности ООН в четвёртый раз заблокировали проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа и насильственном перемещении мирного населения. Кроме того, в подготовленной Алжиром резолюции говорилось о необходимости урегулировать палестино-израильский конфликт на основе идеи создания двух государств. Резолюцию поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Россия. Великобритания воздержалась. США были единственными, кто проголосовал против, но воспользовались правом вето.

8 декабря 2023 года США заблокировали принятие арабской резолюции, соавторами которой выступили 97 стран ООН. Документ поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа были Россия и Китай.