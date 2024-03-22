Москва, 22 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Безработица в России достигла минимального уровня за всю историю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка по итогам совета директоров Банка России 22 марта.

Максим Богодвид /РИА Новости

В регуляторе отметили, что оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в I квартале 2024 года, при этом жёсткость рынка труда вновь усилилась.

В ЦБ указали на то, что дефицит трудовых ресурсов остался главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг.

«Безработица обновила исторический минимум», ― говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Татьяна Голикова 11 марта заявила, что в России за последние шесть лет безработица снизилась на 20%. Она уточнила, что среднегодовая численность занятых в стране составила 73,6 млн человек.

При этом уровень молодёжной безработицы в России за последние три года снизился почти на треть. Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, показатели демонстрируют уверенный тренд на снижение. Так, по итогам 2020 года в возрастной категории 15–29 лет безработица составляла 10,7%, а по итогам третьего квартала 2023 года — только 7%.

Президент Владимир Путин 10 января заявил, что уровень безработицы достиг минимальных значений за всю историю страны. При этом глава государства указал на то, что Россия столкнулась с серьёзным дефицитом кадров, в первую очередь высококвалифицированных специалистов.