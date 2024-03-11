Москва, 11 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Уровень молодёжной безработицы в России за последние три года снизился почти на треть. Об этом сообщил 11 марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Известия/Константин Кокошкин

Он отметил, что показатели демонстрируют уверенный тренд на снижение. Так, по итогам 2020 года в возрастной категории 15–29 лет безработица составляла 10,7%, а по итогам третьего квартала 2023 года — только 7%.

«То есть снижение практически на треть относительно уровня 2020 года за последние три года», — сказал Котяков ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Фестиваля профессий в рамках выставки-форума «Россия» заявила, что за последние шесть лет реальная заработная плата в стране выросла более чем на 30%. Она добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%.