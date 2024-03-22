Москва, 22 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В ходе боевых действий украинская армия за неделю потеряла более 1885 военных на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 22 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные в ходе боестолкновений освободили железнодорожную станцию Алебастровую в Донецкой Народной Республике и улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение десантно-штурмовой, танковой и двум аэромобильным бригадам ВСУ, четырём механизированным и двум штурмовым, а также трём бригадам украинской теробороны в районах Раздоловки, Красного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки, Константиновки и Георгиевки.

«Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих, шесть танков, 13 бронемашин, 41 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами», — заявил военный.

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Вместе с тем за тот же период ВСУ потеряли в общей сложности свыше 2195 военных на нескольких тактических направлениях в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта российские военные освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении. Перед этим в Минобороны сообщали о взятии под контроль населённого пункта Орловка. Кроме того, помимо продвижения на авдеевском направлении, ВС России уничтожили на херсонском направлении за сутки до 50 бойцов ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30. ВКС ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения ВСУ и пунктам временной дислокации Сил специальных операций ВСУ.