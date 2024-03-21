Авдеевка, ДНР, 21 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Тоненькое на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«На авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики», — указал он.

19 марта в Минобороны сообщали о взятии под контроль населённого пункта Орловка на авдеевском направлении. Российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю на этом направлении.

На следующий день советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки ВСУ у населённых пунктов Бердычи, Орловка и Уманское в районе Авдеевки.

Согласно сводке Минобороны на 21 марта, помимо продвижения на авдеевском направлении, ВС России уничтожили на херсонском направлении за сутки до 50 бойцов ВСУ, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30. В то же время ВСУ за сутки потеряли до 120 военных и американскую РЛС на южнодонецком направлении.

В районе населенного пункта Новгородское в ДНР была отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ.

«Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: Д-20 и Д-30, а также орудиеМ102 производства США», — указал Конашенков.

Также в Минобороны добавили, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения ВСУ и пунктам временной дислокации Сил специальных операций ВСУ.