Белгород, 22 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили точным ударом гаубицу американского производства М777 и артиллерийский расчёт украинской диверсионной группы на границе с Белгородской областью, сообщили 22 марта в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчёт ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины», — сообщило ведомство в комментарии к видео.

На кадрах видны перемещения украинских военных, а затем видно, как после нанесения удара вверх поднимается огненный столб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875983" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение гаубицы М777 и артиллерийского расчёта ДРГ в белгородском приграничье

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в середине марта предприняли ряд попыток прорваться на российскую территорию. Для этого они сосредоточили технику, в том числе артиллерию, реактивные системы залпового огня, на границе с Белгородской областью.

Попытки не удались, при этом ВСУ понесли большие потери. Министерство обороны России сообщало о том, что за восемь дней, в течение которых шли бои по отражению попыток ВСУ захватить приграничные районы в Белгородской и Курской областях, украинская армия потерял 790 военных убитыми и 2711 — ранеными.

ВСУ продолжают атаковать районы Белгородской области, применяя беспилотники и РСЗО чешского производства Vampire. Утром 22 марта Минобороны сообщило о восьми снарядах, уничтоженных силами противовоздушной обороны.